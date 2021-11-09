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Общество9 ноября 2021 19:14

700 тысяч человек воспользовались «Метеорами» за сезон навигации в Петербурге

Комитет по транспорту подвел итоги сезона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный подвел итоги сезона навигации по водным путям Петербурга.

Смольный подвел итоги сезона навигации по водным путям Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги сезона навигации по водным путям в городе. В частности, скоростными «Метеорами» воспользовались 700 тысяч человек. Всего по внутренним акваториям Северной столицы прокатились 345 судов с 59,5 тысячи пассажиров. Что касается Речного вокзала, то он обслужил 35,4 тысячи человек.

- За время навигационного сезона функционировало 19 городских причалов, к ним выполнили более 30 тысяч подходов и 506 стоянок. Работал 61 экскурсионно-прогулочный маршрут водного транспорта. Осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности судоходства 15 праздничных и спортивных мероприятий, - рассказывают в профильном комитете.

Напомним, вторник, 9 ноября, стал первым осенним днем в Петербурге с минусовой среднесуточной температурой. Сейчас в городе запрещено плавать на маломерных судах, за исключением кораблей спецназначения и рыбацких судов, добывающих биологические ресурсы.