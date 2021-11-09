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Авто9 ноября 2021 19:21

Пробка собралась на Московском шоссе из-за пожара в Шушарах

На Ленсоветовской дороге горит склад, его тушат десятки спасателей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пробка собралась в Шушарах из-за пожара на складе.

Пробка собралась в Шушарах из-за пожара на складе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Читатели «Комсомолки» сообщают о пробке, которая собралась на Московском шоссе в районе Шушар. Причиной стал крупный пожар в складском комплексе на Ленсоветовской дороге и ДТП, еще больше усложнившее ситуацию.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, Московское шоссе стоит в обе стороны к перекрестку с Ленсоветовской дорогой и сама дорога к складу, где работают пожарные.

Напомним, что общая площадь возгорания в своем пике достигала двух тысяч квадратных метров, а здание склада частично обрушилось. На месте находятся 110 человек, 30 единиц техники, в том числе четыре подъемных механизма. А также лаборатория, измеряющая загрязнение воздуха.

Что касается загруженности дорог в Петербурге в целом, то на 19:00 показатель «пробочности» составляет семь баллов из десяти.