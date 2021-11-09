Смертность выросла на 24% с января по август 2021 года в Петербурге

Смертность выросла на 24% в период с января по август 2021 года в Петербурге, если сравнивать эту же статистику за предыдущий год. По обновленным данным Петростата, в городе скончались 55 704 человека. За аналогичные месяцы 2020 года умерших было 45 348. Итого, в Северной столице виден прирост по смертям – плюс 10 356 случаев.

- В процентом соотношении рост количества умерших на 23,8%. Что касается числа родившихся, то здесь видно снижения по сравнению с 2020 годом – на 1 012 новорожденных. Естественная убыль населения сейчас составляет минус 20 172 человека, - сообщается в документации Петростата о демографической ситуации в городе.

По информации экспертов, естественная убыль населения Петербурга выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11 368 человек. Миграционный прирост лишь на 30% компенсировал эту статистику.