Водитель, сбивший женщину на обочине в Ленобласти, избежал ареста

Фото: предоставлено Егором Харченко

Водитель "четырнадцатой", который сбил в Ленинградской области женщину, избежал ареста. Как рассказал "Комсомолке" сын пострадавшей в аварии, 22-летнего парня отпустили из отделения полиции спустя сутки после задержания.

- Сегодня стало известно, что полиция отпустила подозреваемого, так как якобы пока не установлена степень вреда здоровью моей маме, - сообщил Егор Харченко.

Напомним, авария случилась рано утром 7 ноября в поселке Суоранда в Ленобласти. Молодой человек на синей "Ладе" сбил женщину, которая шла по обочине в сторону автобусной остановке. Пострадавшая получила переломы ног, а также позвоночника. Врачам пришлось ввести Елену Харченко в искусственную кому. В то же время виновник аварии скрылся с места ДТП. Но помочь найти его помогли очевидцы. которые слышали, как водитель хвастается "подвигами" перед знакомыми. 8 ноября полиция вышла на след подозреваемого и задержала его.