Эксперт по транспорту рассказал, какие дороги могут стать платными в Петербурге

В Петербурге могут появиться новые платные автомагистрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зеленогорское шоссе, связывающее Приморское шоссе и улицу Красных курсантов в Зеленогорске, является самым вероятным кандидатом на то, чтобы стать платной дорогой. Правда, для этого его придется усовершенствовать. Об этом во вторник, 9 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал независимый эксперт по транспорту, эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрий Попов.

- По закону платная дорога должна иметь бесплатного и равного ей дублера, - объясняет эксперт. – В случае с Зеленогорским шоссе таким дублером могло бы выступить Приморское шоссе – оно проложено параллельно и проходит через те же самые населенные пункты. Поэтому Зеленогорское шоссе вполне может стать платным при бесплатной альтернативе в виде Приморского шоссе. Но для этого на нем потребуется установить силовые ограждения, построить пешеходные переходы и в принципе обеспечить безопасность.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, что Смольный решил повысить тарифы на проезд по несуществующим дорогам.