Студентов Петербурга обязали привиться от коронавируса вслед за пенсионерами

Студенты Петербурга старше 18 лет должны привиться от коронавируса при прохождении практики вне стен вуза или колледжа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за пенсионерами в Петербурге обязали привиться от коронавируса и студентов. Об этом сообщается в постановлении главного санврача городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой. Речь именно о тех учащихся, кто хочет проходить практику вне стен вуза и колледжа. Таких студентов, предполагается, будет достаточно. Сроки у них те же – до 15 декабря 2021 года нужно полностью вакцинироваться.

- (Пройти вакцинацию – Прим.Ред.) лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделении образовательных организаций, - сообщается в документе Роспотребнадзора.

К слову, в Петербурге очень низкий процент привитых именно среди студентов. Похоже, теперь мотивации у них прибавится.