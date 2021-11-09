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Здоровье9 ноября 2021 19:54

Студентов Петербурга обязали привиться от коронавируса вслед за пенсионерами

Речь только о тех учащихся, кто будет проходить практику вне стен университета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты Петербурга старше 18 лет должны привиться от коронавируса при прохождении практики вне стен вуза или колледжа.

Студенты Петербурга старше 18 лет должны привиться от коронавируса при прохождении практики вне стен вуза или колледжа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за пенсионерами в Петербурге обязали привиться от коронавируса и студентов. Об этом сообщается в постановлении главного санврача городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой. Речь именно о тех учащихся, кто хочет проходить практику вне стен вуза и колледжа. Таких студентов, предполагается, будет достаточно. Сроки у них те же – до 15 декабря 2021 года нужно полностью вакцинироваться.

- (Пройти вакцинацию – Прим.Ред.) лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделении образовательных организаций, - сообщается в документе Роспотребнадзора.

К слову, в Петербурге очень низкий процент привитых именно среди студентов. Похоже, теперь мотивации у них прибавится.