Жители Петербурга смогут распечатать QR-коды в банках и районных администрациях

Петербуржцам разрешат распечатать QR-коды в банках и районных администрациях, а не только в поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга смогут распечатать QR-коды в отделениях «Сбербанка» и районных администрациях. Об этом пообещал вице-губернатор города Олег Эргашев, отвечая на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Напомним, с 8 ноября в Северной столице без «иммунного документа» не попасть в театры, кино, музеи, выставки, гостиницы, и цирки.

- С 15 ноября обещают возможность получения QR-кодов для тех, кто не зарегистрирован на «Госуслугах». Пишут, что можно будет распечатать QR-коды в отделениях банков и в районных администрациях, - передает Вишневский в своем Telegram-канале.

К слову, c 1 ноября бумажные QR-коды в Петербурге выдают сразу после вакцинации. Тем, кто их не получил и не имеет доступ к «Госуслугам» предлагают идти за документом в поликлиники, но только с 15 ноября.