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Здоровье9 ноября 2021 20:40

Пенсионеров из Петербурга обязали полностью привиться от ковида за два месяца

Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге дали два месяца пенсионерам на прохождение обязательной вакцинации.

В Петербурге дали два месяца пенсионерам на прохождение обязательной вакцинации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским пенсионерам дали два месяца на полное прохождение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в измененном постановлении главного санврача Северной столицы Натальи Башкетовой. Судя по документу Роспотребнадзора, жители старше 60 лет должны привиться первым компонентом до 15 декабря 2021 года, а вторым – до 15 января 2022-го. Времени более чем достаточно.

- Лицам в возрасте 60 лет и старше в срок до 15.12.2021 обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентов или однокомпонентной вакциной лицам, установленным пунктом 1.3 постановления от 12.10.2021 № 3, в срок до 15.01.2022 – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

При этом обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо пройти горожанам с хроническими заболеваниями и даже студентам, но лишь тем, кто хочет на практику вне стен вуза или колледжа.