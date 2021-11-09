Жителей Петербурга с хроническими заболеваниями обязали привиться до 15 января 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Петербурга с хроническими заболеваниями обязали вакцинироваться от коронавируса в срок до 15 января 2022 года. Первый компонент прививки необходимо сделать до 15 декабря 2021-го. Об этом гласит обновленное постановление Роспотребнадзора. Мысль главного санитарного врача города Натальи Башкетовой понятна – люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска, нередко ковидом они болеют именно что в тяжелой форме.

- (Пройти вакцинацию – Прим.Ред.) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением), - сообщается в документе Роспотребнадзора.

Отметим, что полный список тех, кого обязали вакцинироваться в Петербурге, содержится в отдельном материале «КП» по ссылке – там и пенсионеры, и студенты, и работники предприятий.