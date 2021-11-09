В Петербурге снимут фильм по рассказам Чехова

Съемки проекта уже начались. Фото: Андрей ГАШЕВ

В Санкт-Петербурге начинаются съемки фильма по рассказам Антона Чехова. Кинокартина по произведению «Горе», однако название создатели решили поменять на «Цыферки». Исполнять главные роли будут театральные актеры: Наталия Валькович и Николай Клочьев. Съемками занимаются студенты института кино и телевидения.

- Сейчас начинаем съёмки уже второй нашей совместной картины, она называется «Горе». Не пугайтесь, это вовсе не трагедия, точнее это будет маленькая трагедия по мотивам рассказа Чехова, которая тронет каждого зрителя, ведь она абсолютно про каждого из нас, - рассказывают создатели фильма.

Съемки проекта уже начались. Закончить уже планируют в середине ноября. Но на монтаж потребуется еще несколько месяцев. Выпустить картину хотят летом 2022 году. А позже показать работу на кинофестивале для начинающих режиссеров.