В Петербурге продают милицейскую ретро "копейку". которая патрулировала город

Фото: "Авито"

Раритетную милицейскую "копейку" продают в Петербурге. Объявление появилось на сайте "Авито" на кануне. Автомобиль 1974 года выпуска в советские годы патрулировал улицы города и был на балансе ГАИ. За раритет продавец просит 350 тысяч рублей. По его словам, машина полностью на ходу и исправна.

- Есть радиостанция "Пальма", проблесковые маячки синего цвета, производства DDR, передние красные фары-маячки, сигнально-говорящее устройство "Тесла", производства Чехословакии. /неубиваемая, в последствии с нее скопировали СГУ-60, - рассказывает он про машину.

Напомним, "Копейки" пришли на службу в милицию в начале 70-х годов, как только они появились. Желтый "ВАЗ- 2101" привлекал внимание и потом ассоциировался с правоохранительными органами. Такие автомобили использовали вплоть до начала нулевых. Сейчас их можно встретить только в музеях или в частных коллекциях ретро-автомобилей.