Карпин признался, что тренерский штаб сборной России больше не надеется на Дзюбу

Валерий Карпин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Валерий Карпин признался, что больше не надеется на Артема Дзюбу, поэтому нападающего «Зенита» и не вызвали играть за сборную России перед ответственными матчами с Кипром и Словакией, который пройдут в рамках борьбы за прямой выход на чемпионат мира 2022 года. Об этом наставник команды рассказал во время пресс-подхода в Петербурге, где футболисты собрались для тренировок.

- Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов – ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись, - коротко сообщил Карпин журналистам.

По словам главного тренера, решение не вызывать Дзюбу в сборную России – единодушное для всего штаба. К слову, сам Артем недавно отписался от аккаунта команды в Instagram.