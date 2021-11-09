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Спорт9 ноября 2021 22:43

Карпин признался, что тренерский штаб сборной России больше не надеется на Дзюбу

Главный тренер команды заявил, что Артем был нужен ему на октябрьских матчах, но не сейчас
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Валерий Карпин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России.

Валерий Карпин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Валерий Карпин признался, что больше не надеется на Артема Дзюбу, поэтому нападающего «Зенита» и не вызвали играть за сборную России перед ответственными матчами с Кипром и Словакией, который пройдут в рамках борьбы за прямой выход на чемпионат мира 2022 года. Об этом наставник команды рассказал во время пресс-подхода в Петербурге, где футболисты собрались для тренировок.

- Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов – ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись, - коротко сообщил Карпин журналистам.

По словам главного тренера, решение не вызывать Дзюбу в сборную России – единодушное для всего штаба. К слову, сам Артем недавно отписался от аккаунта команды в Instagram.