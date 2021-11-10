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Общество10 ноября 2021 0:20

Фотозона с Щелкунчиком появится на Рождественской ярмарке в Петербурге

В закупке приняла участие одна компания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный потратит 2,3 млн рублей на фотозону с Щелкунчиком на Рождественской ярмарке. Фото: Смольный

Смольный потратит 2,3 млн рублей на фотозону с Щелкунчиком на Рождественской ярмарке. Фото: Смольный

Смольный выделит 2,3 млн рублей на создание фотозоны с Щелкунчиком на Рождественской ярмарке на Манежной площади. Напомним, в Новому году место преобразят за 60 млн рублей. В госзакупке на поставку фотозоны участвовал один-единственный подрядчик, его заявку одобрили. Компания «Омега» начальную цену не снизила. В итоге от подрядчика попросят не только установить, но и позже демонтировать объект.

Сама фотозона будет создана в общей атмосфере гофмановского «Щелкунчика». По центру объекта расположатся огромные часы. Кроме этого рядом с Щелкунчиком будет стоят игрушка-качалка в виде лошади.

- Работы по установке выполняются по рабочим дням: с 9:00 до 18:00, при необходимости работы могут выполняться в выходные и праздничные дни. Срок установки фотозоны – до 17 декабря 2021 года, - сообщается в документации госзакупки.