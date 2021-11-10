Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2021 года: Обязательная вакцинация для пенсионеров, студентов и людей с хроническими заболеваниями

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2021 года. Безусловно, самым главным событием минувшего вторника стало постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации жителей Северной столицы старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В этот же список попадают студенты, которые будут проходить практику вне стен вуза или колледжа, а также работники предприятий, морских портов, сотрудников транспортной и строительной отраслей.

Мать рэпера Энди Картрайта обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за затянувшегося расследования резонансной смерти музыканта. Это же сделал и адвокат потерпевшей семьи Антон Кобит, заявивший о том, что судмедэксперты коррумпированы и нарочно затягивали оглашение результатов исследования. Бастрыкин обращение увидел и поручил коллегам из Петербурга как можно быстрее доложить ему о проделанной работе. Правда, следователи так и не выяснили точную причины смерти рэпера.

Жуткий пожар охватил две тысячи квадратных метров склада в Шушарах. Ранг возгорания повысили до номера 3. Пожар удалось локализовать, но к ночи потушить его не вышло. Пострадавших, к счастью, нет. Причины возгорания выясняют.

В Петербурге водитель фургона задавил насмерть сотрудника СОБРа, который преградил ему путь, чтобы тот не скрылся с места, поскольку его подозревают в мошенничестве. Офицеру Евгению Захарову было 48 лет. У него осталась жена и трое детей. Лихач клянется, что принял сотрудников СОБРа за бандитов, поэтому и нажал на педаль газа, но, по версии источника «КП-Петербург», мужчине успели представиться.