Что произошло в ночь на 10 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

Горящая пристройка у сауны в переулке Челиева. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает о происшествиях, что случились в ночь на 10 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. В Северной столице продолжают тушить склад в Шушарах. Выгорели две тысячи «квадратов» помещения на Ленсоветовской дороге. К ночи удалось только локализовать пожар и понизить его ранг сложности. В пик происшествия огонь тушили 110 спасателей МЧС. Пострадавших, к счастью, нет. Специалисты передвижной лаборатории взяли с места пробы воздуха, чтобы проверить, не превышено ли содержание вредных веществ.

"Паравозик" из пяти машин на Володарском мосту. "Фото: vk.com/spb_today

Еще один пожар произошел поздним вечером в переулке Челиева, где горела деревянная пристройка возле сауны. С места пришлось эвакуировать 25 человек. Пострадавших нет.

На Володарском мосту возник «паровозик» из пяти машин, в том числе двух такси. На место приехала машина реанимации и спасатели МЧС. Сведения о пострадавших уточняются.