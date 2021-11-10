Циклом "Стефан" вернет тепло и дожди в Петербург 10 ноября

Дожди и тепло вернутся в Петербург 10 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова резко потеплеет. Утром 10 ноября 2021 года термометры пока что фиксируют лишь плюс 2 градуса, однако погода будет меняться в течение дня, а температура максимально повысится к вечеру. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды будет определять тёплый сектор циклона, названного нашими немецкими коллегами "Стефан". Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди и повысит температуру, - рассказал синоптик.

В течение дня температура в Петербурге будет повышаться и своего пика достигнет лишь к 10 часам вечера. Средняя температура воздуха ожидается в пределах плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области в районе плюс 3-8 градусов.

Ветер в городе будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.