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Общество10 ноября 2021 7:51

Циклом "Стефан" вернет тепло и дожди в Петербург 10 ноября

Температура воздуха снова поднимется до плюс 7 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Дожди и тепло вернутся в Петербург 10 ноября

Дожди и тепло вернутся в Петербург 10 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова резко потеплеет. Утром 10 ноября 2021 года термометры пока что фиксируют лишь плюс 2 градуса, однако погода будет меняться в течение дня, а температура максимально повысится к вечеру. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды будет определять тёплый сектор циклона, названного нашими немецкими коллегами "Стефан". Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди и повысит температуру, - рассказал синоптик.

В течение дня температура в Петербурге будет повышаться и своего пика достигнет лишь к 10 часам вечера. Средняя температура воздуха ожидается в пределах плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области в районе плюс 3-8 градусов.

Ветер в городе будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.