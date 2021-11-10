Рост вакансий работы с соцсетями произошел в Петербурге Фото: архив "КП"

За последний год в Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество вакансий для специалистов, умеющих работать с социальными сетями, в частности Instagram. С начала года в Северной столице появилось 8 тысяч таких предложений, что на 15 процентов больше годом ранее. Об этом сообщает 10 ноября 2021 года в своем исследовании сервис hh.ru.

- В среднем в Петербурге на одну вакансию, в которой упоминается, работа в Instagram приходится порядка 12 резюме, что говорит о достаточно высокой готовности жителей Северной столицы работать в этой соцсети и как следствие высокой конкуренции за рабочие места, - говорится в исследовании.

Средняя зарплата на такую вакансию около 50 тысяч рублей. Это на 19 процентов выше, чем было годом ранее. Нередко работодатели упоминают, что к этому окладу будут также начисляться проценты за успешную реализацию проектов.

Чаще всего специалистов, которые будут работать с Instagram ищут рекламные. маркетинговые и продюсерские агентства, компании из сферы масс-медиа, развлечений и искусства.