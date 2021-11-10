Императорскую электростанцию в Александрийском парке в Петергофе выставили на продажу

Императорскую электростанцию в Александрийском парке выставили на продажу за 30,5 млн рублей / Фото: Смольный

В Петергофе выставили на продажу уникальное здание императорской электростанции, которое находится на территории Александрийского парка. Двухэтажное здание было построено в 1906-1908 годах. Электростанция давала ток императорской резиденции в парке, а после 1917 года ее мощности питали дома всего пригорода. Однако 3 ноября 2021 года появилось объявление о продаже постройки.

- Здание находится на земельном участке 3344 "квадратов", который расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения Александрийский парк. Само здание также имеет охранный статус. В охранное обязательство входит только сохранение фасада и крышы. Внутри здания может использовано под любые цели, - рассказал продавец.

Здание находится в обветшалом состоянии. У него полностью нет крыши. В 2019 году собственник станции был оштрафован на 660 тысяч рублей за неисполнение требований по обеспечению сохранности памятника.

Сейчас продавец просит за здание 30,5 миллионов рублей.