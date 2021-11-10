Трехлетняя девочка в Петербурге отравилась таблетками от гипертонии

На Замшина трехлетняя девочка отравилась таблетками от гипертонии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге маленькая девочка оказалась в больнице с серьезным отравлением. Малышка случайно съела большое количество таблеток от гипертонии. После полуночи 10 ноября 2021 года из детской больницы №5 в полицию пришло сообщение о том, что к ним поступила маленькая пациентка в тяжелом состоянии.

- Девочку трех лет госпитализировали около шести часов вечера 9 ноября из квартиры дома 25/2 по улице Замшина. У нее было острое пероральное отравление таблетками, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как рассказали родители, они недосмотрели за малышкой, из-за чего та успела съесть сразу десять таблеток лекарства. Сейчас ребенок находится под пристальным вниманием врачей.

Известно, что семья на учете не состоит. Мать 38-летняя домохозяйка, 42-летний отец работает копирайтером.