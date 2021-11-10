Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноябре 2021 года

Названы высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в ноябре с зарплатой от 200 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис по поиску работы назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Так, соискатели могут расчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей и выше. Уже закономерно последним годам, самые высокие зарплаты наблюдаются в IT-сфере. Так, руководитель группы разработки на языке Golang в Северной столице может получать от 360 до 400 тысяч рублей.

- Успешному кандидату предстоит управлять полнофункциональной командой из восьми человек и развивать сервисы компании, - сообщает сервис SuperJob.

Второе место в рейтинге занимает старший разработчик на языке NET. Специалисту предлагается зарплата от 250 тысяч рублей.

Третье место занимает позиция финансового директора в компанию по аутсорсинговым услугам с зарплатой от 200 тысяч рублей. Причем, частично работа удаленная.

Следом снова идут вакансии из IT-сферы. Frontend-разработчик может получат от 180 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия директора онлайн-школы с зарплатой от 160 до 200 тысяч рублей, а также возможными денежными бонусами за выполнение результатов.