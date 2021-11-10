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Общество10 ноября 2021 9:54

Губернатор и спикер ЗакСа Петербурга поздравили полицейских с их профессиональным праздником

10 ноября в России отмечается День работника внутренних дел
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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10 ноября отмечается день сотрудника МВД.

10 ноября отмечается день сотрудника МВД.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский поздравили полицейских с их профессиональным праздником, который традиционно отмечается 10 ноября. Именно в эту дату, через три дня после революции 1917 года, в Советской России начали формировать новые органы внутренних дел - милицию.

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто защищает наших граждан и оберегает их покой! У вас трудная, порой опасная, но очень нужная нашему городу служба, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Смольного.

В нем особо отмечается помощь сотрудников полиции в проведении антиковидных рейдов и контроле за соблюдением карантинных мер в период пандемии. Также глава города поблагодарил сотрудников МВД за то, что им удалось снизить уровень преступности в Петербурге.