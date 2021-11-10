Троих парней на "ВАЗ" задержали за стрельбу на Невском проспекте

Троих парней на "ВАЗ" задержали за стрельбу в центре Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих парней на автомобиле "ВАЗ-2112" за стрельбу на Невском проспекте. Сообщение о звуках выстрелов на пересечении Невского и Суворовского проспекта поступило в службу 112 в половину десятого вечера 9 ноября 2021 года. Для поимки хулиганов был объявлен план "Перехват".

- Машину задержали у дома 77 по Невскому проспекту. За рулем находился 20-летний водитель, также с ним в салоне были товарищи 21 года и 17 лет, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В ходе досмотра у парней нашли травматический пистолет "Стример 1014", который находится в федеральном розыске.

Всех парней доставили в отдел полиции. Оказалось, двое из них уже были судимы, один за рабой, другой за ограбление. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.