Редкую книгу-путеводитель по Петербургу XVIII века продают за 220 тысяч рублей

Историческое описание Петербурга продают за 220 тысяч рублей. Фото: litfund.ru

Редкое историческое издание о Петербурге глазами немца Иоганна Готлиба Георги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностей оного. С планом» выставлена на торги за 220 тысяч рублей.

- Впервые книга Георги была издана в Петербурге на немецком языке в 1790 г. Перевод на русский язык выполнил П.Х. Безак, который внес в труд ряд существенных добавлений. В отличие от немецкого издания, которое было рассчитано на «чужестранцев», «Описание» на русском языке было призвано «удовлетворить российскую публику». Автор подробно отобразил экономическую и культурную жизнь столицы в конце XVIII веке, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

В книге описана как жизнь городской бедноты, ее дома, работа, так общие развлечения: народные гуляния на санях, бани, карточные игры, балы, театр и прочее. Также Петербург показан как зажиточный город с особняками знати, дворцами. Отмечены музеи, в том числе Кунтскамера.

Объем книги - более 700 страниц.