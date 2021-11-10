Более 365 тысяч вызовов поступило в службу 112 в Петербурге в октябре

Более 365 тысяч сообщений поступило в Службу экстренных вызовов 112 Санкт-Петербурга в октябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за октябрь 2021 года в экстренную службу 112 поступило более 365 вызовов. Об этом рассказали 10 ноября в Смольном. В среднем каждый день операторы принимали по 11,8 тысяч звонков. Самым напряденным днем стало 8 октября, когда поступило 14,3 тысячи вызовов.

- Почти 100 тысяч обращений было направлено в скорую помощь, в полицию более 77 тысяч, в пожарно-спасательную службу – более 7 тысяч обращений и около 2 тысяч – в службу газа, - рассказали в городской администрации.

Чаще всего люди звонили из-за ДТП - это более 18 тысяч обращений. Причем 469 сообщении поступило через абонентские терминалы "ЭРА-ГЛОНАСС", установленные в автомобилях. В 1,6 тысяче случаев звонки поступали в связи с пожаром.

Напомним, что звонки по номеру 112 доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе. Также операторы принимают и СМС-сообщения.