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Общество10 ноября 2021 10:57

Глава СК Бастрыкин посетит разрушающийся музей «Дорога жизни» в Ленобласти

Ранее по ситуации было возбуждено уголовное дело, но прокуратура обвинение не поддержала
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Глава СК приедет посмотреть на здание музея "Дорога жизни". Фото: СК РФ

Глава СК приедет посмотреть на здание музея "Дорога жизни". Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен посетить музей «Дорога жизни» в поселке Коккорево, что во Всеволожском районе Ленинградской области. Руководитель Следкома хочет лично увидеть разрушающееся от времени здание, к которому, по мнению следователей, местные чиновники не проявляют должного внимания.

- В марте 2020 года СМИ сообщали о том, что в Коккорево разрушается музей «Дорога Жизни», входящий в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Здание музея и экспозиция приходят в упадок. Отсутствуют условия для хранения экспонатов, - сообщает пресс-служба СК.

Тогда следователи, проверив все сведения, усмотрели признаки состава преступления и возбудили уголовное дело за нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия в отношении главы «Всеволожского районного общества охотников и рыболовов», в ведении которого и находится музей. Однако позднее Генпрокуратура обвинительное заключение СК не поддержала.

Теперь Глава Следкома дал поручение еще раз провести работу по делу и решил лично ознакомиться с ситуацией на месте.