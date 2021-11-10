Глава СК Бастрыкин посетит разрушающийся музей «Дорога жизни» в Ленобласти

Глава СК приедет посмотреть на здание музея "Дорога жизни". Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен посетить музей «Дорога жизни» в поселке Коккорево, что во Всеволожском районе Ленинградской области. Руководитель Следкома хочет лично увидеть разрушающееся от времени здание, к которому, по мнению следователей, местные чиновники не проявляют должного внимания.

- В марте 2020 года СМИ сообщали о том, что в Коккорево разрушается музей «Дорога Жизни», входящий в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Здание музея и экспозиция приходят в упадок. Отсутствуют условия для хранения экспонатов, - сообщает пресс-служба СК.

Тогда следователи, проверив все сведения, усмотрели признаки состава преступления и возбудили уголовное дело за нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия в отношении главы «Всеволожского районного общества охотников и рыболовов», в ведении которого и находится музей. Однако позднее Генпрокуратура обвинительное заключение СК не поддержала.

Теперь Глава Следкома дал поручение еще раз провести работу по делу и решил лично ознакомиться с ситуацией на месте.