ЗакС одобрил корректировку бюджета Петербурга на 2021-2023 годы

Депутаты одобрили корректировку бюджета Петербурга на 2021-2023 годы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассмотрели проект корректировки бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Во время слушаний проект поддержали 47 членов парламента. Об этом 10 ноября 2021 года пишет "Мойка78".

- Законопроект предполагает, что доходная часть бюджета города вырастет до 803,9 миллиардов рублей, а расходная до 806,9 миллиардов рублей. При этом дефицит сократится до 3,8 миллиардов, - отмечает издание.

Также, согласно проекту, будут увеличены бюджетные ассигнования комитета по строительству. Это предполагает увеличение финансирования инженерно-транспортного обеспечения квартала, который находится рядом с улицей Новоселов.

Напомним, что бюджет города планируется тратить на социальные объекты. Так, сейчас Петербургу не хватает около 350 образовательных учреждений. За ближайшие три года планируют построить 205.