Ученые из Петербурга выяснили, что черный перец может блокировать коронавирус

Алкалоид из черного перца может останавливать распространение коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Природные алкалоиды, которые в том числе содержатся в черном перце, могут блокировать распространение коронавируса. К такому неожиданному выводу пришли ученые из петербургского Института цитологии Российской академии наук.

- Мы изучали вещества, которые могли бы заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние мембран клеток человека и коронавируса. Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение - пиперин - содержится в черном перце, приводят слова главного научного сотрудника института Ольги Остроумовой «Невские новости».

Она отметила, что пиперин хорошо известен ученым и давно используется в разработке биоактивных добавок для медицинских целей.

Сама научная статья с выкладками исследования опубликована в авторитетном научном журнале Biomedicines.

Петербургские ученые намерены продолжить исследования растительных алкалоидов, чтобы в будущем на их основе мог быть создан препарат против коронавируса. Пока таких лекарств в мире нет.