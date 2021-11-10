Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука10 ноября 2021 11:18

Ученые из Петербурга выяснили, что черный перец может блокировать коронавирус

Исследование провели в Институте цитологии РАН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Алкалоид из черного перца может останавливать распространение коронавируса.

Алкалоид из черного перца может останавливать распространение коронавируса.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Природные алкалоиды, которые в том числе содержатся в черном перце, могут блокировать распространение коронавируса. К такому неожиданному выводу пришли ученые из петербургского Института цитологии Российской академии наук.

- Мы изучали вещества, которые могли бы заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние мембран клеток человека и коронавируса. Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение - пиперин - содержится в черном перце, приводят слова главного научного сотрудника института Ольги Остроумовой «Невские новости».

Она отметила, что пиперин хорошо известен ученым и давно используется в разработке биоактивных добавок для медицинских целей.

Сама научная статья с выкладками исследования опубликована в авторитетном научном журнале Biomedicines.

Петербургские ученые намерены продолжить исследования растительных алкалоидов, чтобы в будущем на их основе мог быть создан препарат против коронавируса. Пока таких лекарств в мире нет.