Город Коммунар и две деревни остались без воды из-за аварии в Ленобласти

Жители Гатчинского района остались без воды.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Несколько тысяч жителей Гатчинского района Ленобласти остались без воды из-за масштабной коммунальной аварии. В ночь на 10 ноября произошел прорыв магистрального водопровода, диаметром в метр. Причиной стала прокладка газопровода, в ходе которой рабочие повредили трубу с водой.
- Под отключение холодного водоснабжения попадают три населенных пункта: город Коммунар, деревни Малое Верево и Вайя. Жители Коммунара ночью и утром пользовались запасами питьевой воды из резервуаров. Теперь питьевую воду для них до окончания аварийных работ будут подвозить автоцистерны Леноблводоканала, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Набрать воды в Коммунаре можно по адресам:
- Ленинградское шоссе 7 ДК;
- ул. Ижорская 20 двор;
- ул. Гатчинская 12 ЖКС;
- Ленинградской шоссе 24;
- ул. Советская 8 Почта;
-ул. Сельская 100 мини Лента;
- ул. Железнодорожная у входа на рынок.
Завершить ремонтные работы на водопроводе и восстановить подачу воды в дома обещают в течение 10 ноября.