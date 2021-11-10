Город Коммунар и две деревни остались без воды из-за аварии в Ленобласти

Жители Гатчинского района остались без воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько тысяч жителей Гатчинского района Ленобласти остались без воды из-за масштабной коммунальной аварии. В ночь на 10 ноября произошел прорыв магистрального водопровода, диаметром в метр. Причиной стала прокладка газопровода, в ходе которой рабочие повредили трубу с водой.

- Под отключение холодного водоснабжения попадают три населенных пункта: город Коммунар, деревни Малое Верево и Вайя. Жители Коммунара ночью и утром пользовались запасами питьевой воды из резервуаров. Теперь питьевую воду для них до окончания аварийных работ будут подвозить автоцистерны Леноблводоканала, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Набрать воды в Коммунаре можно по адресам:

- Ленинградское шоссе 7 ДК;

- ул. Ижорская 20 двор;

- ул. Гатчинская 12 ЖКС;

- Ленинградской шоссе 24;

- ул. Советская 8 Почта;

-ул. Сельская 100 мини Лента;

- ул. Железнодорожная у входа на рынок.

Завершить ремонтные работы на водопроводе и восстановить подачу воды в дома обещают в течение 10 ноября.