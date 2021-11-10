Житель Ленобласти полгода хранил в гараже труп убитого им мужчины

Житель Ленобласти полгода хранил труп жертвы в гараже. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

В Бокситогорском районе Ленобласти завершилось расследование в отношении местного жителя, который зимой 2021 года убил человека, а потом полгода хранил его труп в своем гараже. Лишь летом преступник избавится от тела, закопав останки в лесу.

- Следствием установлено, что в конце января 2021 года в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый ударил тупым твердым предметом по голове 32-летнего мужчину, который скончался. Тело в течении нескольких месяцев находилось в гараже, который был в аренде у обвиняемого. В начале июля 2021 злоумышленник вывез останки тела из гаража в лес, где сжег и закопал, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Ленобласти.

Позднее преступление вскрылось, а подозреваемый на допросе рассказал обо всем и признал вину. Сейчас все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. 40-летнему обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.