Налог на имущество вырастет в Петербурге в 2023 году

В Петербурге в 2023 году вырастет налог на имущество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается рост налоговых сборов для физических лиц. В частности, вырастет налог на имущество. Об этом 10 ноября 2021 года заявил вице-губернатор города Эдуард Батанов на заседании в Законодательном собрании.

- Физическим лицам будет увеличен налоговый платеж в ноябре 2023 года. Сейчас это меньше 1000 рублей в среднем на человека, а добавится максиму 100 рублей, - отметил вице-губернатор.

Также он добавил, что у правительства имеется более 90 мер различной социальной поддержки. В том числе и для малоимущих граждан, чтобы повышение налоговых сборов не оказалось для них серьезным ударом.

Кроме того, на заседании в ЗакСе обсудили и появление особой экономической зоны на севере и юге Петербурга. Для их создания потребуется 500 миллионов рублей.