Замдиректора школы из Колпино заработала более 2 млн рублей на фиктивно устроенных сотрудниках

Замдиректора школы осудили за фиктивное трудоустройство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшей замдиректора местной школы, которая фиктивно приняла на работу несколько человек. Зарплату за них она получала сама. В общей сложности «накапало» больше двух миллионов рублей.

- Обвиняемая, являясь заместителем директора по административно-хозяйственной работе одной из школ Колпинского района, не позднее 06.02.2014 приискала К., введя последнего в заблуждение о возможности законного трудоустройства. После, введя в заблуждение директора школы, убедила последнюю о необходимости трудоустройства К., который был принят на работу на должность техника, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На следующий год предприимчивая женщина «трудоустроила» в школу еще одного человека, потом еще одного и , наконец, четвертого. Те, фактически, не работали. А она за всех в течение нескольких лет получала зарплату.

На суде обвиняемая вину признала, не согласившись лишь с суммами. Суд дал ей три года лишения свободы условно.