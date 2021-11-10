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Экономика10 ноября 2021 12:34

Особые экономические зоны появятся в Петербурге

Они расположатся на севере и юге города
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
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Особые экономические зоны появятся на севере и юге Петербурга

Особые экономические зоны появятся на севере и юге Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появятся особые экономическое зоны на севере и юге города. Об этом заявили 10 ноября 2021 года в Законодательном собрании города. Как пояснил вице-губернатор Эдуард Батанов, в основном это будут предприятия. Для создания таких зон потребуется 500 миллионов рублей.

- Это лучшее, что сделано в нашем городе за последние годы. Такая практика есть за границей я был в Ирландии, в Италии. Схема везде одна. Налоги платят не предприятия, а сотрудники, которые получают высокооплачиваемые рабочие места. Речь идет о 13 процентов с физических лиц, - отметил депутат Михаил Амосов.

При этом депутат Александр Рассудов назвал общую экономическую ситуацию в Петербурге нездоровой. Он отметил простаивающие коммерческие площади и рост цен на продукты.