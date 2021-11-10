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Дом. Семья10 ноября 2021 12:47

Жителям Петербурга объяснили, чем лучше кормить птиц зимой

Подкормку пернатых принято начинать с 12 ноября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербуржцам напомнили, чем можно кормить птиц зимой

Петербуржцам напомнили, чем можно кормить птиц зимой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург приходят холода. Зимовать в городе остаются немало птиц, которым нужна помощь человека, чтобы пережить суровые месяцы. В Смольном напомнили, что традиционно подкормку птиц принято начинать с 12 ноября - "Синичкин день" - а также рассказали, чем лучше угощать пернатых, чтобы помочь им, а не навредить.

- Семена подсолнечника – универсальный корм для большинства посетителей кормушек. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но ни в коем случае не жареные и не соленые, - отметили в комитете по природопользованию.

Угощать птиц можно и расколотыми или очищенными орехами, необжаренным арахисом, смесями для попугаев и канареек, пшеном, несоленым салом, свежими яблоками и ягодами рябины.

А вот строго запрещено давать птицам черный хлеб, жаренные или испорченные семечки, соленые, острые продукты. Это может быть для них смертельно опасно.