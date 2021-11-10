Навигационные знаки установят на мосту Бетанкура

На мосту Бетанкура появятся навигационные знаки для судов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Металлические навигационные знаки появятся на петербургском мосту Бетанкура. Это следует из заявки «Мостотреста», размещенной на сайте Госзакупок. На все про все «Мостотрест» готов потратить более миллиона рублей.

- Поставка мостовых навигационных знаков на мост Бетанкура, - говорится в тексте заявки начальной стоимостью 1 миллион 77 тысяч рублей.

В список необходимого входит один металлический квадратный знак «Указатель оси судового хода в судоходном пролете моста. Для судов и составов, идущих снизу» за 99 с лишним тысяч рублей. В такую же сумму обойдется ромбовидный знак «Указатель оси судового хода в судоходном пролете моста. Для судов и составов, идущих сверху».

Еще по 73,5 тысячи будут стоить 12 квадратных знаков «Указатель высоты подмостового габарита и кромок судоходного хода в судоходных пролетах».

Все знаки должны быть покрыты стойкой бело краской и иметь дверцы в середине дня обслуживания сигнальных ламп.

Аукцион по выбору поставщика состоится 11 ноября.