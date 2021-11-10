Из Петербурга начнут летать рейсы в Тель-Авив Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга в израильский Тель-Авив появятся прямые рейсы. Авиакомпания "Россия" открывает полеты в аэропорт имени Бен-Гуриона с 11 ноября 2021 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на самолетах Airbus A320.

- Согласно расписанию, из Пулково самолеты будут вылетать в 9:30 часов и приземляться в Тель-Авиве в 13:30 часов. Обратные рейсы назначены на 14:25 часов из Израиля, а в Петербург они будут прилетать в 20:30 часов, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Израиль 15 ноября откроется для индивидуальных российских путешественников, привитых "Спутником V". До отправления в страну вакцинированным туристам всё равно потребуется ПЦР-тест на наличие коронавируса. А по прибытии в страну их ждет еще один ПЦР-тест и серологический тест (тест на антитела к COVID-19). Все тесты по прибытии будут платными. В ожидании результатов тестов, которые обещают в течение 24 часов, туристы должны быть на самоизоляции.