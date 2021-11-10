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Здоровье10 ноября 2021 13:43

Число суточных госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге

В больницах находятся более 7,8 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 400 человек госпитализированы в Петербурге за сутки

Более 400 человек госпитализированы в Петербурге за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки выросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. По данным Смольного на 10 ноября 2021 года в городских больницах оказались более 400 человек, хотя несколько дней подряд количество госпитализаций было в районе 300 человек.

- За минувшие сутки в больницы города попали 425 пациентов с коронавирусом и пневмониями. При этом 566 человек выписаны и освободили койки, - рассказали в городской администрации.

В общей сложности на данный момент на лечение зараженных принимают в 18 больницах города, в которых развернуто 9,5 тысяч коек. Из них заняты 7,8 тысяч мест.

Среди тяжелобольных 709 человек, они находятся в реанимациях. Еще 364 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, почти 400 пациентов лечатся во временном госпитале в "Ленэкспо" и более 600 человек находятся в ковидном пансионате "Заря".

На домашнем лечении находятся еще более 41,3 тысячи человек. Также на карантине сидят более 2,5 тысяч горожан.

Напомним, что накануне Роспотребнадзор расширил список лиц, которые обязаны пройти вакцинацию. В него включили пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.