Памятник “Городового” открыли у здания МВД в Петербурге

В Петербурге открыли памятник "Городовому" у здания МВД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в среду, 10 ноября 2021 года, состоялось торжественное открытие памятника “Городового” возле здания МВД России по Северной столице и Ленинградской области. Ранее скульптура стояла на Малой Конюшенной улице, однако ее было принято перенести и приурочить событие к профессиональному празднику - Дню полиции. На церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов.

- Вы всегда вместе с нами: в самые сложные времена, в радостные дни. Вы - жители Санкт-Петербурга, вы нас защищаете...Многие сотрудники болеют, мы стараемся оказывать всяческую поддержку и помощь. Тем не менее, город в порядке, безопасность обеспечена, и наши жители от всей души поздравляют нашу доблестную полицию, - поздравил с праздником полицейских градоначальник.

Памятник “Городовому” был создан еще в 1998 году скульптором Альбертом Чаркиным. С тех пор он стоял на Малой Конюшенной улице и только спустя 23 года обрел место рядом с МВД.