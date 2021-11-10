На озеленение и уход за деревьями в четырех районах Петербурга потратят полмиллиарда рублей

На озелениение и уход за деревьями и кустарниками в четырех районах Петербурга потратят полмиллиарда рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика, который будет ухаживать за деревьями, кустарниками, клумбами и газоном в четырех районах города в течение 2022 года. Конкурс появился на портале госзакупок 10 ноября 2021 года. Подрядчики смогут подавать заявки вплоть до 2 декабря, после чего будет выбран победитель.

- Требуется выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Колпинского, Пушкинского, Московского, Фрунзенского районов, - говорится в документации.

Подрядчику предстоит комплекс работ: разрыхление слежавшегося снега у стволов деревьев, кустов, подвязка деревьев, установка кольев, растяжек, промывка крон, опрыскивание растений от паразитов, подкормка и многое другое. Это же касается и цветов и газонов. Также подрядчику нужно будет убирать мусор и следить за уличной мебелью. На это город выделит почти полмиллиарда рублей.