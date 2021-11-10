Ставку земельного налога под жилье в Петербурге хотят увеличить в пять раз

Ставка земельного налога под жилье в Петербурге вырастет в пять раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

На очередном заседании, состоявшемся 10 ноября, петербургские депутаты обсудили поправки в законопроект о налогах, который предполагает льготы предприятиям в особых экономических зонах, но при этом увеличение ставок для предпринимателей и простых горожан.

- Ставка земельного налога под жилье в Петербурге вырастет в пять раз - с 0,01 до 0,05 процента. Однако вице-губернатор Эдуард Батанов убеждал меня в том, что такие изменения не приведут к значительному увеличению налога. Возможно, что здесь есть некие противоречия, в которых предстоит разобраться. Если рост окажется действительно высоким, то я планирую подготовить поправки ко второму чтению, - рассказал «Комсомольской правде» депутат Михаил Амосов, который активно участвовал в полемике.

Ранее мы писали, что в Петербурге может вырасти налог на имущество. По словам Эдуарда Батанова, это случится в ноябре 2023 года. Рост составит около десяти процентов. Однако с учетом инфляции, как полагает чиновник, увеличение будет не так заметно.