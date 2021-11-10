Глава СК взял под контроль дело с увольнением директора школы из Ленобласти, который не стал принимать плохой ремонт

Глава СК проверит историю с увольнением директора Школы в Лукашах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело с увольнением директора школы в поселке Лукаши Гатчинского района Ленобласти. Он отказался подписывать документы о приемке ремонта здания, который посчитал некачественным. Местные чиновники заставили принципиального директора уйти. Но на его сторону стали родители школьников.

- Родители учеников написали обращение к руководству СК России по поводу незаконного, как они считают, увольнения директора после того, как он пожаловался на некачественный ремонт, который провели в учебном заведении, - сообщает пресс-служба Следкома.

В СК уточняют, что ранее следователи вместе с оперативниками ФСБ уже занимались местными чиновниками, один из которых - начальник отдела закупок - был задержан за получение взятки. Деньги ему дали некие коммерсанты за беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсного отбора на получение выгодного контракта.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело о взяточничестве, а ситуацию с увольнением принципиального учителя рассмотрят особенно внимательно.

Сам уволенный уже обратился в суд с требованием восстановит его в должности.