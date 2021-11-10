Автобус с изображением Достоевского появится в Петербурге в день рождения писателя

В честь 200-летия со дня рождения Достоевского в Петербурге пройдут мероприятия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 11 ноября 2021 года, исполнится 200 лет со дня рождения одного из самых великих писателей России Федора Михайловича Достоевского. Традиционно в этот день в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, а также появится автобус с изображением классика.

- Брендированный автобус №105 с портретом Достоевского начнет курсировать с 10:00 от остановки Кирочная улица, - рассказали в Смольном.

Утром к могиле писателя в Некрополе мастеров искусств возложат цветы, а в 9 часов утра во Владимирском соборе, в который ходил сам Достоевский, состоится торжественное поминовение автора.

Также в городе откроются выставки, посвященные писателю, например, в Михайловском замке и Пушкинском доме.

К юбилейной дате театры Санкт-Петербурга приурочили премьеры и специальные показы спектаклей по произведениям Достоевского.