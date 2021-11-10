Маленькую львицу спасли в Петербурге

В Петербурге спасли маленькую львицу / Фото: СЗФО

В Санкт-Петербурге спасли маленькую львицу. 10 ноября Дзержинский районный суд вынес решение о конфискации животного у женщины, которая использовала африканскую красавицу для фотоссесий. Ранее животное уже изъяли сотрудники Росприроднадзора и СЗФО.

- Суд назначил штраф хозяйке хищника с конфискацией животного в пользу государства. После вступления решения суда в законную силу место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, - рассказали в пресс-службе СЗФО.

Когда к владелице львицы нагрянула проверка, то женщина представила документы, которые не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.

Сейчас игривую малютку отвезли в реабилитационный центр диких животных "Велес", где она пробудет какое-то время до тех пор, пока не будет принято решение о ее дальнейшей судьбе.