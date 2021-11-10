709 человек лежат в реанимации с ковидом в Петербурге

Более 700 пациентов лежат в реанимациях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 700 человек лежат в реанимационных палатах петербургских стационаров с коронавирусом. Такие данные приводит в ежедневной информационной справке администрация Северной столицы.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7817 человек. Из них 709 - в реанимациях, 364 - на аппарате искусственной вентиляции легких, - сообщает пресс-служба Смольного.

За минувшие сутки в больницы города поступило 425 пациентов, выписаны 566. Из 9488 инфекционных коек свободны 28,8 %

41 304 горожанина находятся на амбулаторном лечении.

Всего за минувшие сутки заболели коронавирусом 2942 петербуржца, выздоровели - 2825, скончались - 82.