Новые школы, поликлиники и дороги запланировали в бюджете Ленинградской области на предстоящие три года

Поликлинику, школу и спорткомплекс построят в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области прошли общественные слушания проекта бюджета на период 2022-2024 годов. Он предусматривает серьезные вложения в развитие транспортной системы региона, но также имеет и сильный социальный уклон на школы, поликлиники другую инфраструктуру.

- Отраслевые приоритеты расходов бюджета на 2022-2024 годы существенно не изменятся. Больше половины расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита населения, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, на сферу образования запланированы траты в 39,4 миллиарда рублей, на здравоохранение 25,6 млрд, на соцподдержку населения 24,3 млрд рублей.

На развитие транспортной системы региона выделят 15,5 миллиарда рублей, 9,7 млрд потратят на сферу ЖКХ и энергокомплекс.

В частности, бюджетом предусмотрено строительство поликлиники, школы и спорткомплекса в Мурино, школы в Кудрово, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе и многое другое.