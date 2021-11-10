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Общество10 ноября 2021 15:43

Фестиваль "Донорский уикенд" пройдет в Петербурге

Горожане смогут стать потенциальным донором костного мозга
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Донорский уикенд»

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Донорский уикенд»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Донорский уикенд". Он будет проходить каждые выходные с 13 по 28 ноября 2021 года. Все желающие смогут стать потенциальными донорами костного мозга, рассказали в Смольном.

- Популяризация донорства костного мозга и расширение регистра - актуальные задачи, которые стоят сегодня перед донорским сообществом. Наша общая цель — это 500 000 потенциальных доноров в российском регистре, - отметил директор фонда "Страна помогает" Дмитрий Кацуба.

В течение трех уикендов горожане смогут посетить центр в доме 31 по улице Марата и внести свои данные в регистр. В будущем они смогут стать донором для онкобольного и спасти ему здоровье или даже жизнь.

Кроме этого на фестивале будут викторины, встречи с реальными донорами, врачами, а также памятные сувениры. Записаться на участие можно по ссылке.