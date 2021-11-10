Труп 10-летнего мальчика нашли в квартире в Петербурге

10-летнего мальчика нашли мертвым в квартире в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно умер 10-летний мальчик. Днем во вторник, 9 ноября 2021 года, в полицию через скорую помощь поступило о том, что в квартире дома по Тимуровской улице Калининского района был обнаружен труп ребенка. На место выехали сотрудники полиции для проверки, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Труп ребенка был без внешних признаков насильственной смерти. Тело направили в морг, чтобы установить причину, - рассказал источник.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не стоит. мать 42-летняя женщина, домохозяйка. Отцу 45 лет.

Сообщается, что у мальчика была инвалидность в связи с заболеванием нервной системы. На данный момент проверкой произошедшего занимается следственный комитет.