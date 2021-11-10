Крупнейший миграционный центр откроется в Петербурге

Крупнейший в городе миграционный центр появится в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый миграционный центр появится в Петербурге. Его откроют 12 ноября на Кубинской улице, 77 литера А. Этот центр оформления иностранцев станет крупнейшим в городе и будет называться «Южный». Общая площадь центра превысит две тысячи квадратных метров, а внутри разместятся все необходимые ведомства и службы.

- На территории МЦ «Южный» расположится обособленное подразделение паспортно-визового сервиса МВД России, отдел по вопросам трудовой миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, медцентр, центр тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, а также ряд других организаций, - сообщает пресс-служба Ассоциации содействия международной трудовой миграции.

Кроме оформления всех необходимых документов, мигранты смогут пройти здесь же вакцинацию от коронавируса. Медцентр «Южного» имеет на это разрешение.