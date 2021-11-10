Старинный деревянный дом на Обводном канале продают в Петербурге

Старинный деревянный дом на Обводном канале выставили на продажу в Петербурге / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге выставили на продажу старинный деревянный дом. Он сохранился на набережной Обводного канала. Сейчас здание практически не видно, так как его скрывают дома и ТЦ "Варшавский экспресс". Однако, некогда жилой дом, до сих пор стоит и ждет новых хозяев. Объявление о продаже в сети появилось в конце октября 2021 года.

- Здание общей площадью более 600 квадратных метров. Ныне уже нежилое. Дом двухэтажный. Был построен в 1885 году. В 10 минутах ходьбы находится метро "Фрунзенская" и в 9 минутах метро "Балтийская", - рассказал продавец.

Раньше дом был жилым и входил в комплекс Варшавского вокзала. Однако со временем обветшал и обвалился внутри.

В 2001 году дом был внесен в список объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Его можно приобрести за 28 миллионов рублей.