Водителя, насмерть сбившего бойца СОБРа, арестовали до суда. Фото: ОПС СПб.

Суд арестовал водителя, который насмерть сбил сотрудника СОБРа при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе. Следствие настаивало на аресте, а сам задержанный уверял, что действовал неумышленно и с испуга.

- Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил «112». Потом остановился и ждал, от преследования не уходил, - приводит слова задержанного Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он также заявил, что не имел отношения к телефонным мошенникам, которые обманывали пенсионеров, а лишь выполнял обязанности курьера: «Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься».

Следователь в свою очередь пояснила, что при задержании подозреваемый пытался скрыться и совершил посягательство на жизнь сотрудника органов внутренних дел. Сотрудник скончался. В отношении задержанного возбуждено соответствующее уголовное дело, к которому будут присоединены еще 50 эпизодов мошенничества.

Суд отправил подозреваемого под арест до 8 января 2022 года.

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