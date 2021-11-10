Траволатор на «Беговой» опять сломался

Злосчастные траволаторы работают с натугой и ломаются от попадающих внутрь предметов. Да еще вода сверху капает. Фото: Петр КИБЕР

Как говорят в таких случаях, вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата: траволатор на «Беговой», запущенный лишь пару недель назад после 2-летнего ремонта, опять сломался. Это уже третий инцидент за прошедшие дни. Причем первый раз механизм остановился прямо в день запуска - из-за попавшей внутрь монетки.

- Из двух лент траволатора работает только одна. Вниз не едет, везет только наверх, - сообщили читатели «КП-Петербург».

Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе метрополитена, назвав случившееся технической остановкой.

- Траволатор остановили по причине внешнего воздействия - вода капает по стенам из-за протечек и попадает в механизмы. Сейчас все устранят и запустят лету, - рассказала представитель подземки Юлия Шавель, оказавшаяся в момент звонка как раз на «Беговой».

При этом ремонтировать протекающий вестибюль станции в рамках гарантии обязан «Метрострой», но он скорее мертв, чем жив. Метрополитены даже пришлось на свои деньги ремонтировать и запускать один из двух траволаторов, сломавшихся сразу после запуска «Беговой» в эксплуатацию в 2018 году. С тех пор недоделки «Метростроем» так полностью и не устранены.